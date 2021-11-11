شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك فى لقاء تلفزيونى تزعم إقامتها فى منزل مسكون بالأشباح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت النجمة العالمية سلمى حايك، تجربتها في الإقامة بمنزل مسكون خلال ظهورها في حلقة ببرنامج Ellen، وتحدثت الممثلة البالغة من العمر 55 عامًا، بشكل ملحوظ عن كيفية اضطرارها للانتقال إلى مسكن يشغله العديد من الأشباح - على حد تعبيرها - وكيف اختارت بعد ذلك التعامل مع المشكلة، حسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطانى.

وتحدث نجمة فيلم Eternals أيضًا عن حبها لإخافة أصدقائها وعائلتها، وناقشت مقدمة البرامج إيلين، البالغة من العمر 63 عامًا، بشكل خاص اهتمامها بعمل المقالب في أحبائها.

وقالت سملي حايك، إن مكان إقامتها قد هدأ من حيث النشاط الخارق للطبيعة، قائلة "إنه كان مسكونًا، على ما أعتقد، لكنه لم يكن كما كان من قبل بالتأكيد"، وعلى الرغم من أن نجمة فيلم "فريدا" لم تر الأشباح، إلا أنها أشارت إلى أن عائلتها عانت من ظواهر خارقة.

وتألقت الممثلة العالمية سلمى حايك أثناء حضورها حفل LACMA مؤخرًا، وتميزت على الريد كاربت بإطلالة مميزة بصحبة زوجها في أول ظهور لهما معًا منذ فترة حسب تقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخرًا، أكد فيه أن الممثلة الشهيرة تمتعت بإطلالة جذابة استعادت بها شبابها وروحها المميزة خلال الصور التي التقطت لها مع زوجها فرانسوا هنري بينولت.

سلمى حايك فى صورة أخرى

من ناحية أخرى وفي تصريحات جديدة حول الأزمة القديمة التي حدثت بين النجمة العالمية سلمى حايك والمنتج هارفي وينشتاين زعمت حايك أن المنتج كان يتصل بها ويهينها ويسخرمن مظهرها أثناء قيامها بدورفريدا الذي رشح لجائزة الأوسكار.