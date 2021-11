شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يجلس على قمة برج خليفة بعد صعوده 160طابقًا على "السلالم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورالنجم العالمي ويل سميث لقطات لبرنامج The Best Shape Of My Life الذى يستعرض فيه مراحل عودته إلى اللياقة البدنية وعددا من أنشطته، بينها التي قام بها بهدف خسارة الوزن، ومنها تسلّقه قمّة أعلى مبنى في العالم، وهو "برج خليفة" بدبي، والتقاطه بعض الصور التذكاريّة.

وكشف سميث عن فيديو صعوده علي البرج من خلال صفحة انستجرام الخاصة به، وهو يصعد من خلال "سلم" البرج ليصل للدور الـ160 وعلق علي الفيديو بـ " ركبتي تقتلاني لكنني سأفعل أي شيء من أجل التقاط صورة جيدة...اتبع خطواتي ودقات قلبي المتسارعة لأعلى مبنى في العالم. ما مدى إعجابكم.

وكان سميث، أخفق في أول مهمتين كَلف نفسه بهما، وهما فقدان وزنه وكتابة أدب الرحلات، لذلك قرّر أن تكون مهمّته التالية تسلّق أطول مبنى في العالم، وبمجرّد بلوغه قمّة برج خليفة، مدّ ذراعيه، ونظر إلى القمّة، وابتسم بعد أن نجح أخيراً في مهمّته



ويل سميث سعيد بوصوله قمة برج خليفة



ويل سميث يجلس علي قمة برج خليفة



ويل سميث يستعد لتسلق برج خليفة



ويل سميث يصد برج خليفة من خلال السلالم



ويل سميث يقف علي قمة برج خليفة

وقال سميث عن والده في بداية الحلقة التي نشرها علي اليوتيوب: "أبي كان بطلي. كان يُطالب نفسه وكل من حوله بالإتقان الصّارم" وروى سميث ذكريات من طفولته، وتحدّث عن اليوم الذي طلب منه والده أن يشيّد برفقة أخيه جداراً أمام متجره. وقال: "اعتَقَدَ والدي أن بناء الجدار سيكون مشروعاً جيّداً لي ولشقيقي.

وأتذكر المرات التي شعرت فيها بالإحباط عند رؤيتي ثقباً في الجدار". كما كشف في حديثه بالحلقة الأولى من البرنامج عن السبب الذي دفعه إلى السفر مدة 12 ساعة إلى دبي قائلاً: "تلائم دبي شخصيّتي إنها تعلّمني كيف أرى العالم والحياة".