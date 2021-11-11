شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الموسيقى العربية اليوم.. هانى شاكر بالأوبرا وصابر الرباعى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم الخميس فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية والتى تستمر حتى 15 نوفمبر الجارى،

ويتضمن برنامج الخميس 11 نوفمبر:

مسرح النافورة: الفنان هاني شاكر بقيادة المايسترو محمد الموجى، والفنانة كنزي، والفنان محمد حسن، والفنانة كارمن سليمان،

مسرح الجمهورية: الفنانة نادية مصطفى بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام والفنان إبراهيم فاروق، وأحمد محسن، وعلي المديدي، وأيوب التجاني.

مكتبة الإسكندرية: الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنان صابر الرباعي، وقيادة هاني فرحات.

دار أوبرا دمنهور: الفنان محمد الحلو بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، وحفل وهابيات، والفنان محمد الخولي، والفنانة أجفان،.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.