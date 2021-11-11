محمد رمضان يصدم جمهوره بتحسسه جسد أورفاشي راوتيلا أثناء جلسة تصوير.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 11:50 صباحاً - صدم الفنان المصري محمد رمضان جمهوره العربي، بعد تداول فيديوهات له تجمعه بالفنانة الهندية ”أورفاشي راوتيلا“ خلال جلسة تصوير لصالح مجلة ”فيلم فير“.

وظهر النجم المصري بوضعيات وصفها الجمهور بـ“الجريئة للغاية“، حيث ارتدى بدلة باللون الأسود بدون قميص أو تيشيرت أسفلها، فيما ظهرت الفنانة الهندية بفستان أسود بقصة الكتف الواحدة مع فتحة طويلة من ناحية الساق.

وعبّر الجمهور عن غضبه من جرأة رمضان، وخاصة عندما لمس جسد الفنانة راوتيلا، حيث تحسس فخدها بشكل واضح، وجاء في التعليقات: ”مراتك شعورها ايه و انت بتاخذ صور كلها عري وإيحاءات ولا ولادك ازاي يفتخروا فيك بجد اوفر“.

وفي تعليق آخر: ”خلي هاني شاكر يشوف قلة الأدب الصحيحة بس وقف المسكين شاكوش وداه لا“، وقال متابع: ”هى ايه كميه الوساخه والارف ده مالك يا محمد عيب مش كده بقيت أوفر في كل حاجه والواحد بقي بيكرهك“.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد أحيا مؤخرًا حفلًا في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وتعرض لانتقادات، بعد قيامه برمي نقود مزيفة حملت صورته على الجمهور .