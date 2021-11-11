غادة عبد الرازق بأعنف رد على هؤلاء: “أبعدوني عن حساباتكم الشخصية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أعنف ردّ على مروجي الشائعات، كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، من خلال منشور على حسابها الخاص بموقع “إنستغرام” حقيقة مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم، مؤكدة غيابها عن المنافسة في الموسم الدرامي 2022.

وأكدت غادة أنها اعتذرت عن الموسم الرمضاني المقبل، قائلةً: “أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة”.

وأضافت: “أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي ولن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري”.

وتابعت غادة عبد الرازق: “قلتها وباقولها ميت مرة مرة مرة.. اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده متوثق في كل حواراتي، بعد مسلسل لحم غزال.. أرجوكم أبعدوني عن حساباتكم الشخصية.. أظن الرسالة وصلت.. وشكرًا”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل «لحم غزال» الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2021، وشاركها البطولة مي سليم، وشريف سلامة، والنجمة وفاء عامر، والنجم عمرو عبد الجليل، والعديد من النجوم.