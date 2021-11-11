سلاف فواخرجي في سجن النساء.. ماذا تفعل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استأنفت النجمة سلاف فواخرجي عملها بعد مرور 40 يوماً على وفاة والدها محمود فواخرجي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، فنشرت صورة من كواليس مسلسلها الجديد “عنبر 6″، في لقطة أبرزت سجن نساء.

وقالت الممثلة السورية معلقةً على المشهد وعودتها إلى العمل بعد فاجعتها: “وقت كان صعب عليي ارجع وقف قدام الكاميرا بسرعة بس ظرف الشغل واحترامه كان بيحتم ارجع عالتصوير خلال أيام من المُصاب اللي عشته اللي يبعده عن كل الناس، كان الرجوع صعب حقيقة ولسا ما اخدت وقتي وكانت غربة كبيرة بيني وبين المحيط”.

وأضافت: .بس وجودي مع الصبايا الحلوات والحنونات كبرلي قلبي، الممثلات في المسلسل السيدات الجميلات والزميلات الجميلات والخريجات الجداد المذهلات فعلا وكمان الصبايا اللي عم يشتغلوا ورا الكاميرا واللي بيجننوا والصبايا الكومبارس اللي تعبوا معنا كتير كتير ألف تحية. وللاسف انو ما عندي صور بتجمعنا كتير، بس فيه لحظات حلوة كتير ، والأهم انو فيه خبز وملح… إن شاءالله يضل ويعمر”.

واختتمت منوشرها بقولها: “مع كل الاحترام لجهد الشباب بس البوست نسائي”.