لطفي لبيب يتراجع عن الاعتزال: “سأظل أمثل حتى أدخل قبري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نشر عدة أخبار في مواقع إخبارية تؤكد اعتزال الفنان القدير لطفي لبيب المجال الفني، وسفره للعلاج في الخارج، عاد وأوضح كل ما أشيع عن هذا الأمر، مؤكداً: “الكلام ده مش صحيح، أنا لم أعتزل التمثيل وسأظل ممثلًا حتى أدخل قبري”.

أما عن الأخبار المتداولة والتي تفيد اعتزاله الفن، فتراجع عن تصريحاته التي قال فيها أنه سيبتعد عن التمثيل، وأوضح أنه كان يمزح معهم باعتزاله أعمال الأكشن وليس اعتزال التمثيل، مضيفًا أنه يشارك حاليًا في تصوير حكاية “ويبقى الأثر” من مسلسل “إلا أنا”، بطولة نجلاء بدر بعد غياب عامين.

وعن تفاصيل الدور الذي يجسده خلال أحداث الحكاية، أشار إلى أنه يؤدي دور والد الفنانة نجلاء بدر الذي يتحمل مسؤوليتها ويدافع عنها بعد وفاة زوجها، وتدور الحكاية في إطار المشاكل التي تتعرض لها الست بعد وفاة زوجها، ومشاكل الوصاية مع والد زوجها.

وكان الفنان لطفي لبيب أوضح خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج مساء DMC مع الإعلامية إنجي القاضي أنه لا يوجد أي فنان يعتزل الفن، ولكن الإمكانيات الصحية هي ما تجبره على تقليل المشاركة في الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن حالته الصحية ليست كالسابق، قائلًا: “الأستاذ كمال الشناوي عمل مسلسل، وهو على كرسي متحرك، وأنا بشتغل لو جالي شغل، وبحب التمثيل جداً، وبحب جمهوري جداً بعشقه، فصعب عليا أنسحب بهذا الشكل”.

يذكر أن “ويبقى الأثر” هي الحكاية السادسة من حكايات مسلسل “إلا أنا”، وتشارك في بطولتها الفنانة نجلاء بدر، مصطفى درويش، رانيا منصور، محمد التاجي، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسري.

وكانت أخر الأعمال الفنية التي شارك فيها «لبيب» مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في موسم رمضان عام 2020، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين.