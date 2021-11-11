عمر صباغ يخوض مغامرة جديدة في “شتي يا بيروت”.. فن تحويل الاحساس إلى موسيقى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن وقّع أشهر الأعمال الغنائية، يخوض الموزع الموسيقي عمر صباغ تجربة جديدة تعتبر الأولى له في مسيرته الفنية المليئة بالنجاحات. ويضع “صباغ” في الفترة الحالية اللمسات الأخيرة لأول تجربة له بالموسيقى التصويرية لمسلسل “شتي يا بيروت” انتاج شركة “صباح أخوان”.

وبعد الكشف عن البرومو الرسمي الأوّل لمسلسل “شتي يا بيروت”، تحدّث عمر صباغ عن هذا المشروع الفني، من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، حيث أكد أن هذه التجربة جديدة عليه ومختلفة جدًا عن توزيع الأغاني خاصة أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها مسلسلًا ويترجم الإحساس الذي وصله من الممثلين والحوار إلى موسيقى. وقال: “شتي يا بيروت تجربة جديدة عليي ومختلفة كتير عن توزيع الأغاني. أول مرّة بحضر مسلسل وبترجم الاحساس يلي بيوصلني من الممثلين والحوار لموسيقى”.

وأضاف أن العمل على مسلسل يحتاج إلى مجهود كبير، ويستنفذ الكثير من الإحساس والطاقة كي يستطيع أن يغوص بأعماق الشخصيات ويترجم مشاعرهم والمواقف التي تواجههم إلى موسيقى ولكي يستطيع المُشاهد أن يشعر بالشخصيات أثناء مشاهدته للمسلسل حتى لو لم يكن يتابع الحوار، قائلًا: “العمل على هالمسلسل اخد مجهود كبير، مش سهل تفوت بعمق كل شخصية وتحوّل انفعالاتها لموسيقى”.

وأعرب عمر صباغ عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع شركة الصباح لأول مرة من خلال هذا المسلسل، والمخرج إيلي سمعان وكل أبطال العمل، واختتم منشوره قائلًا: “مبسوط كتير بالنتيجة وبالتعاون مع شركة الصباح لأول مرة من خلال هالمسلسل، والمخرج إيلي سمعان وكل أبطال العمل.. تابعونا ابتداءًا من ٢٨ نوفمبر على شاهد”.