سيف نبيل يُعلن انطلاق الموسم الثاني من “عراق آيدول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك الفنان العراقي سيف نبيل للسنة الثانية على التوالي، في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب العراقية في الغناء “عراق آيدول” والذي تعرضه شاشة “ام بي سي – العراق”.

وأعلن سيف نبيل انطلاق تصوير الموسم الثاني من برنامج “عراق آيدول” بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، أخبر من خلالها المتابعين أنه في طريقه إلى استوديوهات “ام بي سي” لتصوير حلقات البرنامج: “الى ستوديوهات MBC لتصوير حلقات عراق ايدل”.

وتميّز سيف نبيل خلال الموسم الأوّل من برنامج “عراق آيدول” بأسلوبه الراقي، وملاحظاته للمشتركين الذين يبحثون عن فرصتهم لتحقيق الشهرة والنجومية، معتمدًا في المفردات التي ينتقيها على خبرة ثقافية كبيرة في عالم الغناء والمقامات العراقية والعربية.

وأكد سيف نبيل في تصريحات صحفية سابقة أن “العراق ولادة، وفيها باستمرار مواهب واعدة ونتمنى أن نوفق في الاختبارات لنتمكن من إيصال الأفضل بين المشتركين الذين سيكونون نجوم المستقبل في العراق والعالم العربي”. ويعتبر نبيل أن “العراق هو بلد عريق بالفن، وشعبه يحب الطرب والأصالة والشعر، والأكيد أننا سنجد المواهب التي تليق بهذا البرنامج، لأنه بات مخصصاً فقط للعراق فهذا يعني أن أمام العراقيين وحدهم الفرصة لأن يتميزوا وأن يقدموا أفضل ما عندهم”.

ويؤكد نبيل إلى أنه صعب في اختياراته للمواهب التي ستكمل الرحلة، مشيراً إلى “أن معايير اختياري للمشتركين ترتكز على ثقافتهم الموسيقية والفنية، وأن يكونوا من أصحاب الكاريزما”.