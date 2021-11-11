شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة بو ربيع معجبة الهضبة لـ"الخليج 365": لم أقصد لفت انتباهه واتربيت على أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت صورة الهضبة عمرو دياب، الأيام الماضية، وهو يتطلع إلى إحدى الفتيات أثناء إجراء لقاء تليفزونى بعد إحيائه لحفل "إكسبو" دبى، وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير وتساءلوا عن الفتاة التى تبادلت النظرات مع الهضبة.

تواصل ”الخليج 365” مع الفتاة التى تصدرت التريند لأيام وأطلق عليها "المعجبة الغامضة" وهى أميرة بو ربيع، وتحدثت عن كواليس الصورة وحرصها الدائم على حضور حفلات الهضبة والاستماع لجميع أغانيه الحديثة والقديمة لأنها من أشد المعجبين بعمرو دياب وأنه نجمها المفضل.

وقالت أميرة بو ربيع: "أنا اتربيت على أغانى عمرو دياب وكبرت عليها ودائما بحضر حفلات الهضبة وبحرص على شراء التذاكرvip من أجل أن أكون قريبة من المسرح وأشاهده عن قرب، وأحب طبعا كل أغانيه القديمة والجديدة بدون استثناء، وأكثر أغانى بحبها وبدندنها طول الوقت رايقة وأنت الحظ ومحسود وعفريت الحب ويا أنا يا لا".

وأضافت أميرة، عن صورتها وهى تنظر للهضبة وتصدرها التريند لأيام، "أنا كنت واقفة بتفرج عادى جدا ورد فعلى كان هادئ وكنت مكتفية بالنظر فقط ولم أقصد جذب الاهتمام كنت متفرجة عادية وواقفة إنى أصوره وأستمع لحديثة".

وتابعت أميرة فى حديثها لـ"الخليج 365" "لم أتعمد لفت الانتباه ولا انتباه عمرو دياب ولا الكاميرا أنا كنت واقفة وراء الكاميرا لأن في كلام كتير اتردد أن كنت واقفة عشان ألفت الانتباه وده محصلش أنا كنت واقفة فى الخلف وبتفرج على نجمى المفضل ودى الطريقة اللى بنظر بها، ولم أكن أتوقع أبدا أن يلتفت ويشوفنى، لكن المذيع لما سأله على الفانز أطلع عليا وواقفة عادى جدا".

وعن التعليقات الإيجابية التي وصلت لها، قالت: "مبسوطة جدا بتعليقات الناس اللى وصلتنى اللى مدحت فيا وفى شكلى وكل التعليقات الإيجابية أسعدتنى"، أما التعليقات التى تم ترددها أنى خضعت لعملية تجميل "أنا صورى زى ما هى من 10 سنين وشكلى لم يتغير ولم أخضع لعملية تجميل أبدا"، كما أكدت أنها سوف تشارك فى مجال التمثيل إذا جاءتها الفرصة المناسبة.



أميرة بو ربيع



أميرة بو ربيع



أميرة بو ربيع



أميرة بو ربيع (



أميرة بو ربيع