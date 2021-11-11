شكرا لقرائتكم خبر عن عيدميلاد أحمد الفيشاوى..بدأ مشواره مع والده وشهدت بداية الألفية قمة نجوميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس الفنان احمد الفيشاوى بعيد ميلاده، وذلك بعدما شهدت مسيرته العديد من المحطات الهامة خلال مشواره الفني الذى بدأه الولد الشقى -مثلما يلقب- والذى اشتهر بإثارة الجدل مبكراً للغاية، مثلما نستعرض خلال السطورالتالية الذى نبرز فيها أهم أدواره.

أول ظهور له كطفل مع والده الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم (المرشد) عام 1989 وهو في عمر التاسعة.



فاروق واحمد الفيشاوى

بدأ بعد ذلك مشواره التمثيلي فعليًا عام 2000 في مسلسل (وجه القمر) مع الفنانة فاتن حمامة.

في عام 2001 شارك في مسلسل من أهم المحطات فى تاريخ الدراما المصرية وهو (حديث الصباح والمساء) عن قصة الكاتب نجيب محفوظ.

في العام التالي شهدت السينما تواجده من خلال فيلم شباب على الهواء.

عام 2003 قدم دور هام بمشواره الفنى من خلال شخصية عطوة مع النجمة نبيلة عبيد فى مسلسل "العمة نور".

بعدها بعام واحد قدم بطولة مسلسل "عفاريت السيالة" الذى حقق نجاحاً كبيراً، وهو لا يزال ابن الـ 24 سنة من عمره.



احمد الفيشاوى

عامين فقط وقدم فى 2006 أشهر سيت كوم مصرى عبر مسلسل "تامر وشوقية".

ورغم ما قدمه الفيشاوى من أعمال عديدة وبطولات لأعمال هامة إلا أن كثيرون رأوا أنه كان بإمكانه تقديم أقضل مما كان بالنظر لموهبته الكبيرة، إلا أنه عاد للواجهة من جديد بأعمال هامة مثل فيلم "ولاد رزق"، و"القرد بيتكلم" وغيرها من الأعمال التى قدم فيها نفسه من جديد.