"طليقته فنانة وتوفي في تونس"..11 معلومة عن شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم الخميس 11 نوفمبر، ذكرى ميلاد المخرج التونسي شوقي الماجري، إذ أنه من مواليد 1961، وأثرى المخرج الراحل الساحة الدرامية العربية بأعماله سواء بمصر أو سوريا أو الأردن، وحققت هذه الأعمال نجاحا باهرًا

ونستعرض لكم 10 معلومات عن شوقي الماجري في السطور التالية:

- طليقته هى الفنانة الأردنية صبا مبارك.

- لديه ابن يُدعى "عمار" من طليقته صبا مبارك ولد عام 2004.

- كانت بداية التعارف بين الماجري والجمهور المصري مع مسلسل "أسمهان" عام 2008، ومسلسل "هدوء نسبي" في 2009 من بطولة نيللي كريم.

- عاد إلى مصر بمسلسل "سقوط حر" بعد غياب دام لـ 7 سنوات.

- أخرج عملاً سينمائياً وحيداً وهو "مملكة النمل".

- كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "دقيقة صمت" بطولة الفنان السوري عابد فهد.

- يُعتبر مسلسل "الاجتياح" الحائز على جائزة إيمي لأفضل مسلسل أجنبي، من الروائع التي أخرجها، وتطرق فيها إلى معاناة الشعب الفلسطيني خلال اجتياح الضفة الغربية سنة 2002.

- توفى بالقاهرة ودفن بتونس، وتم شحن جثمانه على متن طائرة مصرية متجهة إلى تونس.

- وجه "محمد" ابن شقيقة المخرج الراحل نداء إلى السفارة التونسية في مصر، وإلى وزير الثقافة، لتسريع إجراءات نقل جثمانه، كما توجّه بنداء إلى الفنانة لطيفة قائلاً: ''نعرف مكانة شوقي عندك وعلاقتكما الوطيدة... نرجو أن تتدخلي لدى السلطات في مصر لتسريع الإجراءات لأن أفراد العائلة لا يمكنهم التنقّل حالياً إلى مصر''.

- بكى على نعشه الفنان منذر رياحنة بمطار تونس.

- من أبرز أعماله الدرامية التي قدمها: "أسمهان"، "هدوء نسبي"، "أبناء الرشيد"، "أبو جعفر المنصور"، "سقوط حر".