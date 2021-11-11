تعرف على إيرادات فيلم "فرق خبرة" بعد أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم "فرق خبرة" إيرادات قدرها مليون ٣٩ ألف و١٤ جنيه، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من طرحه بدور العرض السينمائي

ويتنافس الفيلم مع ٨ أفلام أخرى هي: "مش أنا، ماكو، موسى، عروستي، الإنس والنمس، العارف، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ٢٠٠ جنيه".

فيلم "فرق خبرة" بطولة: محمد الشرنوبي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي ، هدى المفتي، هشام الشاذلي، طه دسوقي، سينتيا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

وتدور أحداث الفيلم أحداثه عن ناجي، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.