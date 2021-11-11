مات في صالة الجيم وبكى على الهواء لهذا السبب.. معلومات عن ممدوح عبد العليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان الراحل ممدوح عبد العليم بعيد ميلاده، الذي وافق أمس الأربعاء 10 نوفمبر.

في هذا التقرير نستعر6ض لكم أبرز المعلومات عن ممدوح عبدالعليم:

- اسمه بالكامل ممدوح محمود عبدالعليم محجوب.

- حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

- التحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية والتي كانت بوابته لعالم الفن.

- أولى تجاربه الفنية من خلال مسلسل "الجنة العذراء" في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش، وقدّم دور نجل الفنانة الراحلة وزوجة المخرج كريمة مختار.

- شارك في العديد من المسلسلات منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، ومنها في تلك الفترة: "صيام صيام، أصيلة، ليلة القبض على فاطمة، داليا المصرية، الحب في الخريف، الشاهد والمتهم" وغيرها.

- من أشهر أعماله مسلسل "الضوء الشارد"، حيث جسد شخصية رفيع العزايزي، وحققت نجاحًا ساحقًا في ذاك الوقت.

- من أبرز أعماله السينمائية، "البريء" مع أحمد زكي، "كتيبة الإعدام" مع الراحلين نور الشريف ومعالي زايد، "المتمرد" مع فريد شوقي، و"سوبر ماركت" مع النجمة نجلاء فتحي، وغيرها.

- خاض تجربة الإنتاج السينمائي مرة واحدة فقط من خلال فيلم "سمع هس" عام 1991، ونجح المخرج شريف عرفة في تحويل ممدوح عبد العليم في هذا العمل لممثل استعراضي يغني ويرقص مع النجوم: ليلى علوي وأحمد بدير وحسن كامي.

- وقدّم ممدوح للمسرح عدة مسرحيات، منها: "بداية ونهاية، لا بلاش كده، الأرض بتتكلم عربي، آخر كرم، وعائلتي" وغيره.

- في عام 2000 قرر اعتزال العمل السينمائي تماما وتفرغ منذ ذلك الوقت للعمل في المسلسلات التليفزيونية.

- آخر أعماله مسلسل "السيدة الأولى" مع النجمة غادة عبد الرازق عام 2014، وغاب عن جمهوره قبل هذا العمل لنحو 5 أعوام منذ مسلسل "المصراوية" عام 2009.

- تحدث ممدوح عبد العليم عن سبب ابتعاده عن التمثيل في تلك الفترة، وقال إنه لم يستطع العمل في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر، وقال باكيا خلال حواره ببرنامج "بوضوح" عبر شاشة "الحياة" عام 2014: "أنا آسف مصر كانت موجوعة وصعب كنت أمثل".

- توفي ممدوح عبد العليم في يوم 5 يناير 2016 بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة الجيم، وذلك عن عمر ناهز الـ60 عاما.