بالصور.. مصري يسافر من القاهرة إلى مكة بدراجته لأداء العمرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

رغم توفر وسائل النقل البرية والجوية بين مصر والسعودية، إلا أن ذلك لم يمنع حاج مصري من السفر بدراجته النارية لأداء العمرة.

قطع الحاج المصري، إسماعيل عبد اللطيف، البالغ من العمر 64 عاما، أكثر من 3000 كيلومتر على دراجته النارية من القاهرة إلى مكة، ليؤدي العمرة.

وشارك الرجل الستيني فرحته مع الأصدقاء عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “مفيش مبروك يا أجدع أصدقاء، عملت عمره بالموتوسيكل من القاهرة لمكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، والعودة إلى القاهرة مرة أخرى. تحياتي وتقديري للجميع”.

واستغرقت رحلة عبد اللطيف 6 أيام منذ دخوله السعودية إلى مغادرتها، وشارك من خلال برنامج رياضي، يتضمن أداء مناسك العمرة بواسطة السفر بالدراجة النارية، إذ انضم إلى فريق رالي مصري للدراجات النارية، وجهت له الدعوة للمشاركة في رالي مسيرة التضامن العربي في السعودية، يضم فرقا من دول عربية عدة.