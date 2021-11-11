شكرا لقرائتكم خبر عن درة تعانى من حالة اكتئاب فى فيلمها الجديد "جدران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الفنانة درة من حالة اكتئاب شديدة بسبب أزمة نفسية مرت بها، وذلك خلال أحداث فيلمها الجديد "جدران" الذى بدأت تصويره خلال الأيام الماضية، والفيلم قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، وينتمى العمل إلى أعمال الرعب والإثارة والتشويق.

فيلم "جدران" الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم، ويشاركها البطولة نيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم.

وتنتظر درة عرض فيلم "الكاهن"، نهاية شهر ديسمبر المقبل فى جميع دور العرض، حيث انتهى مخرج العمل من مونتاج ومكساج الفيلم وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

فيلم "الكاهن" من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.