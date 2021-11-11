شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الطوبجى يجسد شخصية مدير إنتاج فى "فيلم تجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان ياسر الطوبجى ضمن أحداث "فيلم تجارى" شخصية مدير إنتاج خارج عن المألوف هدفه الوحيد تسهيل أمور الشغل حيث يرتبط بعدد ساعات معينة لتنفيذ عمله، ويشاركه البطولة عمرو عبد الجليل وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور، تأليف زين العابدين خيرى، وإخراج محمود كامل.

وتتمحور قصة الفيلم حول إنتاج فيلم جديد ويجسد خالد الصاوى دور المنتج، وحمدى الميرغنى في شخصية المخرج، وعمرو القاضي في دور مدير التصوير، أما الممثلين فهم سمر جابر، نانسى صلاح، فرح يوسف، محسن منصور وعمرو عبد العزيز، وخلال عملية التصوير تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

وانتهى مؤخرا الفنان ياسر الطوبجي من تصوير الفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة" في منطقة الحزام الأخضر، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا بمصر والسعودية .

وشارك فى تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فنى مصطفى يورى، وإخراج أيمن العلى.