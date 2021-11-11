شاهد أحدث ظهور لهيفاء وهبي "وسط الزهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "هيفاء" في الصور بإطلالة أنيقة، وسط مجموعة من الزهور، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن هيفاء وهبي أحيت مؤخرا حفلين غنائيين بالساحل الشمالي، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.

وكان آخر أعمال الفنانة اللبنانية أغنية "لو كنت" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان أكرم حسني، والأغنية من كلمات وألحان اكرم حسني، وتوزيع توما، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.