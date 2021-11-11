شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأبطال الخارقين Shang-Chi يحقق 429 مليون دولار خلال شهرين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقينShang-Chi and the Legend of the Ten Rings إيرادات وصلت إلى 429 مليون و928 ألف دولار منذ طرحه يوم 3 سبتمبر الماضى، وكان قد حقق 71 مليونًا و400 ألف دولار فى العرض الافتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 223 مليونًا و846 الف دولار بدور العرض فى الولايات المتحدة الأمريكية، و200 مليونا و845 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التى أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته الكندى ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشى" الذى يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض فى مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.

كما كشفت شركة مارفل، عن خريطة المواعيد الجديدة الخاصة بأفلامها للعام المقبل 2022، والتي شملت بعض التعديلات في عدد من الأفلام الشهيرة أبرزها فيلم Doctor Strange 2 الذي انتقل من يوم 25 مارس إلى 6 يونيو المقبل.

بينما جاء توقيت عرض فيلم Thor Love and Thunder يوم 8 يوليو بعد ان كان من المقرر عرضه يوم 6 يونيو، ليتم تأجيل الفيلم حوالي شهر في دور العرض العالمي، كما جاء توقيت فيلم Black Panther: Wakanda Forever يوم 11 سبتمبر بعد ان كان من المقرر عرضه يوم 7 يوليو ليتم تأجيل عرض الفيلم ما يقارب الثلاثة أشهر.

وأعلنت الشركة الشهيرة توقيت عرض فيلم The Marvels الذى انتقل من يوم 11 سبتمبر 2022 ليوم 17 فبراير عام 2023، بينما انتقل عرض فيلم Ant man And The Wasp: Quantumania، من يوم 17 فبراير عام 2023 ليوم 28 يوليو عام 2023.