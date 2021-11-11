الهام الفضالة تشكو زوجها شهاب جوهر.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 05:43 صباحاً - ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في مقطع فيديو وهي تشكو من زوجها الفنان الكويتي شهاب جوهر، رغم مغازلاته الدائمة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إلهام الفضالة فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيه تنتظر زوجها شهاب جوهر داهل السيارة ويبدو أنها تنتظر لفترة طويلة، مؤكدة أن هذا الموقف يتكرر كثيراً.

وأوضحت إلهام الفضالة أن شكوتها من شهاب جوهر بسبب تأخره الدائم على مواعيده مشيرة إلى أنه ينسى عادة أشياء قبل الخروج من المنزل لذا يعود مرة أخرى لجلبها.

وبعد عودة شهاب جوهر رد عليها ضاحكاً مبرراً سبب تأخيره عن مواعيده: “هذا لكي تصيري شخصية مهمة.. خلي الناس تشتاق ليكي”.

إلهام الفضالة ردت على مبرر زوجها الساخر قائلة: “أنا ما أحب أصير واحدة مهمة.. أحب أروح في موعدي.. أنا واحدة مواعيدي إنجليزية ومنضبطة بالدقيقة”.

ورداً على حديث إلهام الفضالة، قام شهاب جوهر بقيادة السيارة بسرعة عالية، ليثير رعبها، إذ ظلت تصرخ قائلة: “لا لا لا لا”.