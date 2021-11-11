شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه 18 نوفمبر الجارى .. تريلر جديد لـ فيلم Ghostbusters: Afterlife والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سونى المنتجة لـ فيلم الإثارة والكوميديا الجديد Ghostbusters: Afterlife، عن فيديو ترويجى جديد للعمل الذى وصلت مدته إلى دقيقتان و6 ثوانى، ومن المقرر أن يطرح العمل الجديد في 18 نوفمبر الجارى في عدد من الدول الكبرى حول العالم، الذى كشف عن بعض اللقطات الممتع والمشوقة للعمل المنتظر طرحه.

ويدور فيلم Ghostbusters: Afterlife حول عند وصول أم عزباء وطفلاها إلى بلدة صغيرة، ويبدأون في اكتشاف علاقتهم بصائدي الأشباح الأصليين والإرث السري الذي تركه جدهم وراءه.

ويقوم كل من فين ولفارد، مكينا جريس، كاري كون، سيجورني ويفر، بيل موراي، دان ايكرويد، إرني هدسون، لوجان كيم، سيليست أوكونور، آني بوتس، أوليفر كوبر.

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة الأصلية Ghostbusters حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.

حقق فيلم "Ghostbusters" الأصلى إيرادات بلغت 242.2 مليون دولار على المستوى المحلى، وأكثر من 295 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، الفيلم كان من بطولة بيل موراى ودان أيكرويد وهارولد رميس وارنى هدسون وسيجورنى ويفر، وفقا لما نشره موقع " thewrap".