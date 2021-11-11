إلهام شاهين عن أحمد خليل: "كان أبويا ومفيش حد ممكن يملى مكانه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة إلهام شاهين، ذكرياتها مع الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت "شاهين" صورة لها مع أحمد خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "حبيته جدًا في المسلسل ده.. أعتبره أجمل مسلسلاتي.. قصة الأمس.. كان أبويا جدًا وإحساسه وأدائه عظيم .. فعلا مفيش حد ممكن يملا مكانه.. الله يرحمه".

ورحل الفنان الكبير أحمد خليل عن عالمنا، إثر معاناة من الإصابة بفيروس كورونا خلال أيامه الأخيرة، عن عمر يناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن مسلسل"قصة الأمس" عرض عام 2008 وشارك في بطولته إلهام شاهين ومصطفى فهمي وأحمد خليل وميرنا وليد وهبة مجدي وكريم كوجاك وحسام فارس وأحمد مراد وعلاء زينهم ومحمد ريحان، وتأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج إنعام محمد علي .