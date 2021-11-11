هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة بين الزهور!

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية هيفاوهبي أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة صور جديدة لها.
وكتبت هيفاء وهبي تعليقاً على هذه الصور : ” الزهور لا تقول بل تعرض”.
وبدت هيفا بالصور أمام المرآة وسط الزهور، مرتدية بنطال، توب وجاكيت باالون البيج.
وتفاعل الجمهور مع صور هيفاء بتعليقاتهم إذ أبدوا إعجابهم بإطلالاتها وتغزلوا بجمالها.
وكانت تصدرت هيفا وهبي الترند بوسم “هيفا وهبي في بور سعيد” بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها الذي أحيته في منطقة بور سعيد بمصر وذلك لمناسبة افتتاح أحد المجمعات السياحية.
وأبهرت هيفاء وهبي الحضور الذي احتشد لمشاهدة وسماع فنانته المفضلة، بفستانها الأخضر الطويل من الساتان والذي بدت فيه تشبه السندريلا.
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