حبس الكويتية بيبي بو شهري بسبب مقطع مخل.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - قررت النيابة العامة في دولة الكويت يوم الأربعاء، حبس الفاشينيستا والممثلة بيبي بوشهري وصديقها، وذلك على خلفية مقطع مخلّ لهما، وفق حسابات إخبارية محلية.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الفاشينيستا الكويتية وصديقها – الذي لم يتم الكشف عن هويته– بعد انتشار مقطع فيديو مخل لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت إجراءات قانونية ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفات في محتوى ما يقدمونه.

فسبق أن واجهت الفاشينيستا سارة الكندري، وزوجها آنذاك أحمد العنزي، تهما بمخالفة الآداب العامة لتقاليد المجتمع الكويتي عبر مواقع التواصل، بينما صدر حكم بحبسهما عامين مع الشغل، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما في يناير/كانون الثاني الماضي.