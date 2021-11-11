مي العيدان تهاجم شوق الهادي مطالبة بسحب الجواز الكويتي منها وتقول لها: “روحي العراق”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - شنّت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ هجوماً حاداً على مواطنتها الفاشينيستا شوق الهادي في متهمة اياها بالاساءة الي الكويت وطالبت السلطات الكويتية بسحب جواز السفر الكويتي الذي يتم منحه إلى فئة “البدون”.

وذكّرت مي العيدان بإطلالة شوق الهادي مع الفنان المصري محمد رمضان في أحد أماكن السهر، بفستان من قماش الساتان، بلا أكمام وبتصميم الصدر المكشوف، خلال رقصها معه على أنغام موسيقى إيقاعية في فيديو رصد التصاقها به أمام عدسة الكاميرا، مع إشارتها إلى وضع رمضان يده أسفل ظهرها.

وأشارت مي العيدان قائلة: “هي مو كويتية، هي مسوية نفسها أنها من فئة البدون وبعد ما رقصت مع محمد رمضان وبدعت وهو حاطط أيده على أخر ظهرها راحت حضرت حفل في دبي واتقصت في حفل كان فيه مصطفى العبدالله ومحمود التركي”.

وتابعت مي العيدان مطالبة بسحب جواز السفر منها قائلة: “من حقنا هي مو كويتية علشان تخرج وتقول أنا فنانة كويتية، انتي غير محددة الجنسية وأنا مني رسالة للجنة المقيمين بصفة غير قانونية أنه رجاءاً أتمني عدم إعطاء جواز لها”.

واعتبرت مي العيدان أن شوق الهادي تسئ إلى الجنسية الكويتية بإدعائها أنها فنانة كويتية في الوقت الذي تصدر فيه منها سلوكيات لا تناسب الكويتيات بحد قولها.

وانتقدت مي العيدان، إطلالة شوق الهادي التي ظهرت فيها بفستان من اللون الأحمر بتصميم ضيق وقصة الكتف الواحدة خلال رقصها مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز على الطريقة العراقية في إحدى المناسبات.

ووجهت مي العيدان رسالة إلى شوق الهادي قائلة: “هي طلعت مع مهيرة في لقاء وقالت إن أبوها عند أهله في العراق، يعني عراقية، خلاص روحي العراق طلعي جوازك وارتاحي، ولا علشان الجواز العراقي إقامته صعبة”.

وتعجبت مي العيدان من ظهور شوق الهادي في الحفلات مؤخراً، قائلة: “انتي فنانة ولا راقصة؟”.