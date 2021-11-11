كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - حصد الممثل الاميركي بول رود لقب الرجل الاكثر جاذبية للعام 2021 من مجلة People التي ظهر على غلافها.
وقد اشتهر الممثل بول رود لادائه في السلسلة الشهيرة Friends حيث كان يلعب دور مايك هانيجان زوج فيبي بوفي، كما انه لعب دور الرجل النملة Ant-Man.
قال بول رود البالغ من العمر 52 عاماً ان زوجته اذهلت عندما عرفت انه حاز على هذا اللقب خلفاً لمايكل بي جوردان وادريس البا.
وصرّح بول رود ساخراً انه يستوعب استغراب الجمهور لإختياره لهذا اللقب، في احد البرامج الحوارية الاميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بول رود يحصل على لقب أكثر الرجال جاذبية في 2021.. وزوجته مصدومة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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