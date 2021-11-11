بول رود يحصل على لقب أكثر الرجال جاذبية في 2021.. وزوجته مصدومة!

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - حصد الممثل الاميركي ​بول رود​ لقب الرجل الاكثر جاذبية للعام 2021 من مجلة People التي ظهر على غلافها.

وقد اشتهر الممثل بول رود لادائه في السلسلة الشهيرة ​Friends​ حيث كان يلعب دور مايك هانيجان زوج فيبي بوفي، كما انه لعب دور الرجل النملة Ant-Man.

قال بول رود البالغ من العمر 52 عاماً ان زوجته اذهلت عندما عرفت انه حاز على هذا اللقب خلفاً لمايكل بي جوردان و​ادريس البا​.

وصرّح بول رود ساخراً انه يستوعب استغراب الجمهور لإختياره لهذا اللقب، في احد البرامج الحوارية الاميركية.