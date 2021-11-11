سلاف فواخرجي تعود الى “عنبر 6” بعد فترة الحداد على والدها

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - كشفت الفنانة السّورية سلاف فواخرجي عن عودتها للعمل وبالتحديد لتصوير مسلسل “عنبر 6″، عقب فترة الحداد على وفاة والدها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ونشرت فواخرجي مجموعة صور من كواليس العمل الدرامي الذي تشارك به، مسلسل ”عنبر 6“ ويتم تصويره في لبنان، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجمات، وتدور أحداثه داخل السجن.

وكتبت الفنانة السورية رسالة طويلة تعليقاً على عودتها للعمل بعد وفاة والدها وقالت: ”بوقت كان صعب علي ارجع وقف قدام الكاميرا بسرعة، بس ظرف الشغل واحترامه كان بيحتم ارجع على التصوير خلال أيام من المُصاب اللي عشته اللي يبعده عن كل الناس“.

وأشارت سلاف فواخرجي إلى أنها لم تأخذ وقتها الكافي بالحزن على والدها الراحل، لكن وجودها وسط زميلاتها النجمات المشاركات في العمل الدرامي، هوّن عليها مصاعب استكمال حياتها بشكل طبيعي، وعلقت: ”كان الرجوع صعب حقيقة ولسا ما أخذت وقتي وكانت غربة كبيرة بيني وبين المحيط.. بس وجودي مع الصبايا الحلوات والحنونات كبرلي قلبي“.

ووجهت سلاف فواخرجي الشكر لزميلاتها في العمل الدرامي ”عنبر 6″، وقالت: ”الممثلات في المسلسل السيدات الجميلات والزميلات الجميلات والخريجات الجدد المذهلات فعلا، وكمان الصبايا اللي عم يشتغلوا ورا الكاميرا واللي بيجننوا، والصبايا الكومبارس اللي تعبوا معنا كتير كتير.. ألف تحية“.

وأضافت في رسالتها: ”للاسف انه ماعندي صور بتجمعنا كتير، بس فيه لحظات حلوة كتير ، والأهم انو فيه خبز وملح.. إن شاء الله يضل ويعمر“، واعتذرت النجمة السّورية من الرجال المشاركين في العمل لعدم نشرها صورهم، وقالت: ”مع كل الاحترام لجهد الشباب بس البوست نسائي“.

ويضم مسلسل ”عنبر 6“ العديد من الأسماء البارزة في الوسط الفني العربي، ومنهم الممثلة الأردنية صبا مبارك، والممثلة الكويتية فاطمة الصفي، والفنانة المصرية أيتن عامر، وسلوى محمد علي، والفنانة اللبنانية كريستين شويري، ومقدمة البرامج والممثلة العراقية جمانة كريم، ورنين مطر وجناح فاخوري ورندة كعدي وريم مروة وناتاشا شوفاني وناتاشا خضرو وغيرهن.