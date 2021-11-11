ملكة جمال المغرب تتنازل عن لقبها وتغيب عن مسابقة ملكة جمال الكون في اسرائيل.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - تنازلت ملكة جمال المغرب للعام الحالي فاطمة الزهراء الخياط عن لقبها بإثر إصابة في ساقها ستمنعها من المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون التي تنظمها إسرائيل في 12 ديسمبر المقبل.

وأعلنت صفحة ”ملكة جمال العالم المغرب“ على إنستغرام الخبر، اليوم الأربعاء، مع صورة لفاطمة الزهراء مع الطبيب، دون أن تقدم تفاصيل أكثر حول الحادث، أو إمكانية تعويضها بوصيفتها الأولى.

وتوجت فاطمة الزهراء الخياط، التي تعمل في باريس كمدققة مالية، باللقب يوم السبت الموافق للسادس من نوفمبر المنصرم، في حفل أقيم في الدار البيضاء، بعد تفوقها على 16 متسابقة من مدن مختلفة من المغرب، فيما حصلت دينا كاميليا على لقب الوصيفة الأولى، وكوثر بنحليمة على لقب الوصيفة الثانية.

وتعتبر هذه بداية غير موفقة للمشاركة المغربية في مسابقة ملكة جمال الكون، حيث غابت المملكة المغربية عن هذه المسابقة العالمية عدة عقود، إذ تعود آخر مشاركة للمملكة إلى عام 1957، حين مثلت ملكة الجمال جاكلين دوريلا المملكة في التظاهرة التي أقيمت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفازت بها ملكة جمال دولة البيرو غلاديس زندر.

ونظمت النسخة 69 من المسابقة في منتصف مايو الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، وفازت فيها ملكة جمال المكسيك ”أندريا ميزا“، خلفا لملكة الجمال الجنوب أفريقية ”زوزيبيني تونزي“ ملكة جمال الكون للعام 2019.