شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة شيرين عادل: رانيا فريد شوقى كانت خايفة من "أم العيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "من مصر" المذاع على قناةCBC ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أبطال حكاية "أم العيال" من مسلسل زى القمر" بعد نجاحها وتحقيقها صدى واسعا لدى المشاهدين .

وقالت المخرجة شيرين عادل مخرجة الحكاية، خلال الحلقة فى حضور رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق: "أنا لفيت كتير عشان الاقى لوكيشن المسلسل فى برقاش إحدى ضواحى الجيزة.. وصورنا فى بيت حقيقى.. تقريبا كنا مقيمين مع الناس فى بيتهم".

وكشف أن رانيا فريد شوقى كانت تخشى تجسيد شخصية صباح، لكنى أقنعتها بعد مناقشتها فى تفاصيل الشخصية، مشددة على أن سماسرة السفر عبر البحر أعتبرهم تجار موت.

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.