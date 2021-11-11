شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق: بحب المخرج اللى يشوفنى مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "من مصر" المذاع على قناة CBC ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أبطال حكاية "أم العيال" من مسلسل زى القمر" بعد نجاحها وتحقيقها صدى واسعا لدى المشاهدين.

وقال الفنان أحمد وفيق إن مخرجة الحكاية شيرين عادل دائما ما تلفت نظره من خلال أعمالها، وسعيد بترشيحها لى فى شخصية بعيدة عنى تماما، مؤكدا: أنا بحب المخرج اللى يشوفنى مختلف.

وأضاف بطل حدوتة "أم العيال" التى تناقش قضية الهجرة غير الشرعية: "فيه قرى لو رحت تخطب منها بيطلبوا مهر أوفر عشان العروسة ليها أخ فى إيطاليا".

واختتم وفيق: "توقعت نجاح المسلسل بمجرد قراءته، واستطاعت المخرجة شيرين عادل توصيل الرسالة فى 5 حلقات لأنها شاطرة.

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.