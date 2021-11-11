شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى: لازم شبابنا يجرب يشتغل فى بلده الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "من مصر" المذاع على قناة CBC ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أبطال حكاية "أم العيال" من مسلسل زى القمر" بعد نجاحها وتحقيقها صدى واسعا لدى المشاهدين.

وقالت رانيا فريد شوقى إن الشخصية التي تؤديها فى العمل "صباح" نموذج موجود كثيرًا، بالإضافة إلى "عبده" - شخصية أحمد وفيق - ضمن الأحداث.

وأضافت أن شخصية صباح "ضايقتنى" ودايما بسألها: "ليه تعملى فى نفسك وعيالك كدة، مدتيش فرصة لابنك يعيش حياة فيها أمل لازم الشباب يجرب فى بلده الأول".

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.