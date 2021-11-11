شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها لـ هانى شاكر ونادية مصطفى.. 5 حفلات ضمن مهرجان الموسيقى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقام اليوم الخميس 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي باقة من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات الطرب ويسبقه فقرة غنائية لكل من المطربين، كنزى، محمد حسن، إيمان عبد الغنى.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى تقدم فرقة بورسعيد كوكبة من أعمال زمن الفن الجميل، وفى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية تحيى النجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام يسبقه فاصل غنائى لكل من ابراهيم فاروق، أحمد محسن والمغربيان على المديدى وأيوب التجانى.

وفى الثامنة مساء على مسرح مكتبة الاسكندرية يقدم النجم التونسى صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصل غنائي للمطربة ريهام عبد الحكيم .

وبالتزامن يقام على مسرح أوبرا دمنهور حفلا للنجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي ويسبقه فقرة غنائية لكل من محمد الخولي وأجفان .

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.