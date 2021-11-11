شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: النقابة ليست طرفاً في ميراث الفنان أحمد زكى ونجله هيثم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان أحمد زكي توفاه الله منذ فتر طويلة، ومن بعده ورثه نجله هيثم أحمد زكي وهو من كان له الحق في التصرف في تلك المقتنيات، وعندما توفي، ظهر العديد من الناس ومن بينهم أخوه من الأم، وعدد من أقرباء الفنان أحمد زكي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "90 دقيقة" : "الجميع لجأ إلى دار الفتوى في الأزهر الشريف، لمعرفة أين سيذهب الميراث، ليحصل كل شخص على ما يخصه، والنقابة ليست طرفاً في الميراث بالتأكيد، وكنا نتواصل مع المحامين، وأهمهم محامي رامى بركات، وظهرت الفتوى من الأزهر أن من له الحق فى الميراث هو رامى بركات فقط".

وقال : "أثيرت هذه الأمور من قبل في العديد من البرامج، ولكن الأمر يحسمه الورثة فقط، قابلت رامى وتحدث معى فى مشكلات وقع فيها، ولكن من الواضح أن هناك أموراً حدثت، ونحن لا يوجد سند قانونى كنقابة تمكنا من وضع يدنا على شيء من تلك الممتلكات".

وتابع : "هيثم عندما كان موجوداً وكانت مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي معه، لم يعرف أحد ما كان ينوى فعله بتلك المقتنيات، وهيثم كان له طبيعة خاصة وكان يحب أن يكون وحيداً، ونحن لم نتسبب فى ضياع شيء ولسنا طرف فى ذلك".

وقال : "اعتدت أن أرد على أى رقم يتصل بي، لأن المكالمة التي تلقيتها من رقم غريب، تم إبلاغى بوفاة هيثم أحمد زكي".