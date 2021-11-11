شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن موسى طليقة مصطفى فهمى: روحت شقة الزوجية ولم أجد أى شيء من متعلقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى – طليقة الفنان مصطفى فهمى – عن تطورات جديدة في قصة طلاقهما الذى تم غيابيا على يد محامية، حيث كتبت فاتن موسى على حسابها بموقع إنستجرام: "بعد مضى نحو 11 يوماً من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا وقد بلغ ذلك مصطفى فهمى عبر بعض الأصدقاء".

وأضافت فاتن موسى: "لم يحرك مصطفى فهمى ساكناً ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى مراعاة للعشرة كما ادعى في بيانه، وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة مما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا، وأنا لم أر أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم".

وتابعت فاتن موسى: "في هذا نصحوني الأصدقاء الصدوقين بالرجوع إلى منزل الزوجية، خصوصاً أنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر، فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضاً لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة".

وأكدت: "البديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسئولية أفعاله، وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء!".