شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم الدراما التاريخية The Last Duelوصلت كام منذ أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الإثارة والدراما التاريخية الجديد The Last Duel ، إلى 26 مليون و 120 ألف دولار، منذ طرحه بعدد من دور العرض حول العالم، بداية من 15 أكتوبر الماضى.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Last Duel بين 10 ملايين و 512 ألف دولار في دورالعرض الأمريكية، و15 مليومن و 608 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، العمل من إنتاج شركة 20th century.

فيلم The Last Duel من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

الفيلم يدورفي فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهوعبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.

ومن المقرر أن يصل فيلم الدراما العائلى الجديد Home Sweet Home Alone، منصة ديزنى بلس يوم 12 نوفمبر الجارر، وكشفت الشركة المنتجة 20th century، يدورفيلم Home Sweet Home Alone حول ماكس ميرسر، فتى صغير مؤذ تُرك في المنزل بينما كانت عائلته في اليابان لقضاء العطلة، لذلك عندما يحاول الزوجان استعادة إرث لا يقدر بثمن يضعان نصب أعينهما منزل عائلة ميرسر، فإن والأمر متروك لماكس لحمايته من المتسللين، الذى سوف يفعل كل ما بوسعه لإبعادهم، وعلى الرغم من الفوضى المطلقة ، يدرك ماكس في النهاية أنه لا يوجد مكان مثل المنزل الجميل.