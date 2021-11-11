"ما رأيكم في ابن الباشوات".. طليقة مصطفى فهمي تكشف تفاصيل جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، إنها ذهبت لمنزل الزوجية الذي جمعها بطليقها الفنان مصطفى فهمي، ولم تجد أي من متعلقاتها الشخصية، وذلك بحسب بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "إلى الإخوة والأصدقاء والجمهور والرأي العام والوسط الإعلامي، بعد مضي نحو 11 يوما من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا وقد بلغ ذلك مصطفى فهمي عبر بعض الأصدقاء"ز

وتابعت: "لم يحرك ساكناً ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى مراعاة للعشرة كما إدعى في بيانه وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة مما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا وأنا لم أرى أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم".

وأضافت: "وفي هذا نصحوني الأصدقاء الصدوقين بالرجوع إلى منزل الزوجية خصوصا وأنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضاً لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة والبديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسؤولية أفعاله".

واستكملت: "وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء.. ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والإنسان والنجم الفنان ابن الباشوات".

وكانت فاتن موسى قد أعلنت عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان مصطفى فهمي طلقها غيابيا أثناء تواجدها في لبنان، ولم تعلم بالأمر إلا من خلال السوشيال ميديا.