ندا موسى جريئة ونجوى كرم في جلسة تصوير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها علقت عليها: "ماشاء الله".

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها منشورة على غلاف إحدى المجلات.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها من داخل منزلها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بيتر ميمي

نشر المخرج الشاب بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من كواليس تصوير أحد أعماله.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الصربية "بلجراد".

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تأكل "المندي".