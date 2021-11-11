صور| بصحبة صديقاتها.. ماجدة زكي تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، بعيد ميلادها وسط حضور عدد من صديقاتها.

ونشرت الإعلامية سهير جودة، فيديو، من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد الجميلة ماجدة زكي".

وظهرت "ماجدة" في الفيديو وهى تُغني وتصفق مع صديقاتها على أغنية "انزل يا جميل" لوليد توفيق، وتم تقطيع تورتة عيد ميلادها، حيث وضعت صورتها على التورتة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ماجدة زكي كان مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في دراما رمضان 2021 ، وشارك في بطولته أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله وأحمد فؤاد سليم ونضالالشافعي ومايان السيد وندى موسى، وعدد من الفنانين.