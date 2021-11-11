شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو سليم سحاب: وديع الصافى كان أسطورة وأثر كثيراً فى تطوير الموسيقى اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المايسترو سليم سحاب، أن المطرب اللبناني الراحل وديع الصافى أسطورة وصوت أسطورة، كان لديه طبقات عليا كلما ارتفع صوته يزداد جمالا وهذا أمر ليس طبيعى، فكان صوته مميز للغاية.

وأضاف المايسترو سليم سحاب ، في تصريحات لبرنامج التاسعة ، المذاع على القناة الأولى : أنا أبكى وارتعش عندما أسمع غناء وصوت وديع الصافى، متابعا: لو قعدنا نتكلم عن وديع الصافى 10 سنوات لن يكفى.

وأوضح المايسترو سليم سحاب، أن الفنان وديع الصافى كان له أثر كبير وجميل للغاية فى تطوير الموسيقى اللبنانية منذ بداية الخمسينيات، حيث جاء من الغناء القروى وبدله للمدينة وأصبح الغناء المدنى الذى اعتمدوا عليه كبراء مدارس الغناء في لبنان.