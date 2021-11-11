شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يفتتح حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "المال والبنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم الكبير علي الحجار حفله الغنائي على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "المال والبنون"، وسط تفاعل كبير مع جميع الحاضرين، ووجه الشكر للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وبعدها قدم أغنية "على قد ماحبينا" .

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم: "إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار".

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى وأصالة وجنات، ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.