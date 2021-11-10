شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز ينتهى من مونتاج "تماسيح النيل" لتحديد موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج سامح عبد العزيز من عمليات مونتاج ومكساج فيلم "تماسيح النيل"، وجارى البحث عن موعد لطرحه بدور العرض السينمائى، والفيلم من بطولة مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى، وتدور أحداثه فى رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

ويشارك فى بطولة فيلم "تماسيح النيل"، كل من محمد ثروت، كريم عفيفى، بيومى فؤاد، هنادي مهنى، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، وتأليف لؤى السيد، وإنتاج رانى مسحال، وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق مختلف أوشك المخرج سامح عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مسلسل "أنا وهى"، من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود البزاوى، سلوى محمد على، عارفة عبد الرسول، ميرهان حسين، سيف زهران، وشيف شرف الفنان الكبير أشرف عبد الباقى.