شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الكبيرة ماجدة زكى بعيد ميلادها وسط أصدقائها، وظهرت فى فيديو وهى تحتفل بعيد ميلادها، وتقطع التورتة، فى أجواء احتفالية.

ونشرت الإعلامية سهير جودة فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد ماجدة زكى، عبر إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد الجميلة ماجدة زكى".



ماجدة زكى



عيد ميلاد ماجدة زكى

وعقب مشاركتها خلال الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "هجمة مرتدة"، والذى أعادها للمنافسة الرمضانية عقب غيابها عن هذا الموسم عدة سنوات، تلقت النجمة ماجدة زكى العديد من الإشادات القوية من قبل صناع الدراما التليفزيونية وكذلك المسرح وجمهور السوشيال ميديا.

وكتب السيناريست أيمن سلامة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "في مسلسل هجمة مرتدة تعطى ماجدة زكى درسا في الأداء التمثيلى، ليت الممثلات الشابات يتعملن".

وكتب المسرحى عصام الشويخ، مدير فرقة الساحة التابعة للبيت الفني للمسرح، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "ماجدة زكى من الممثلات القلائل أصحاب مدرسة السهل الممتنع، وصاحبة أدوار مختلفة وبصمة مميزة تحياتى لهذه السيدة البارعة".

وانهالت أيضا الإشادات من الجمهور، حيث جاءت إحدى الإشادات: "هي ماجدة زكى فنانة قديرة من زمان بس إمبارح في هجمة مرتدة شوفتها بعين مختلفة، ورغم إنها بتمثل من زمان بس حسيت كأنى بشوفها بشكل مختلف تماما عن قبل كدة".