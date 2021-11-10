شكرا لقرائتكم خبر عن وعد البحري تغني لأسمهان في مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة وعد البحري حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، بدأته بأغنيتى "امتى حتعرف امتى وليالي الأنس" لأسمهان، وبعدها قدمت عدة أغاني من ألبومها منها أغنية "غير أي حد" و"تجربة".

وأعربت وعد البحري عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية، وتعتبر ذلك فخرا لها، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وجيهان مرسي مديرة المهرجان.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.