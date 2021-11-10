شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر جديد لـ فيلم الخيال العلمى والأكشن Moonfall.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Lionsgate، فيديو ترويجى جديد لـ فيلمها الجديد Moonfall، الذى كشف عن مجموعة لقطات جديدة للعمل المنتظر طرحه فى 4 فبراير من العام المقبل، التي جمعت بين التشويق والإثارة.

يدور فيلم Moonfall بعد أن تضرب قوة غامضة القمر من مداره حول الأرض وترسله للاندفاع في مسار تصادم مع الحياة التى نعرفها، وقبل أسابيع فقط من التأثير، اقتنعت المسؤولة التنفيذية في وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر أن لديها المفتاح لإنقاذنا جميعًا، ولم يصدقها ألا واحد فقط وهو صديقها هاوسمان، وبالتالي سيقوم هؤلاء الأبطال غير المتوقعين بمهمة أخيرة مستحيلة في الفضاء، تاركين وراءهم كل من يحبونه، فقط ليكتشفوا أن قمرنا ليس كما نعتقد.

فيلم Moonfall - سقوط القمر، ‏يدور في إطار خيال علمي وأكشن، ومن إخراج وكتابة رولان إيميريش وبطولة هالي بيري،باتريك ويلسون،جون برادلي،تشارلي بلامر،مايكل بينا ودونالد ساذرلاند، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 4 فبراير 2022.