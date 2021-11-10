شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن رحيل الفنان أحمد خليل: فعلا مفيش حد ممكن يملا مكانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان الراحل أحمد خليل، الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب خلال الأيام الماضية، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك، قائلة: "فعلا مفيش حد ممكن يملا مكانه".

وقالت إلهام شاهين فى منشور عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "حبيته جدا فى المسلسل ده أعتبره أجمل مسلسلاتى.. قصة الأمس.. كان أبوى جدا وإحساسه وأداؤه عظيم.. فعلا مفيش حد ممكن يملا مكانه.. الله يرحمه".



إلهام شاهين

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح أمس الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حاليا للفنان الراحل أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.