شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم صاحب فندق "الغرفة 207" مع محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور حالياً الفنان مراد مكرم أحداث دوره بمسلسل "الغرفة 207" بطولة الفنان محمد فراج، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، والذى يكتبه تامر إبراهيم ويخرجه تامر عشرى ، والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، ويجسد مراد شخصية تدعى "ميكائيل" وهو صاحب الفندق.

المسلسل تدور أحداثه في 10 حلقات ، سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشرى، حيث يواصل التصوير بشكل مكثف من أجل عرضه خلال أواخر شهر ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل النجمة ريهام عبد الغفور وناردين فرج، وعدد من الممثلين الشباب.

وفى سياق آخر، يعرض حالياً للفنان مراد مكرم حدوتة "سكر مر" إحدى حواديت مسلسل "ورا كل باب"، على قناة الحياة، ويشارك في بطولتها كل من فريال يوسف، إيهاب فهمى، منة فضالى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، إخراج محمد عبد السلام.

وتدور أحداث المسلسل حول تعرض الأطفال لمرض السكرى، بخلاف الأزمات الأسرية سواء على الصعيد المادى أو النفسى، فضلا عن الفتور العاطفى بين الأزواج.

يذكر أن مراد مكرم يشارك كضيف شرف في مسلسل "وعد الشيطان" مع النجم عمرو يوسف، ويشارك في بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذي عرض له هذا العام المسلسل السعودي رشاش.