محمد لطفي في كواليس تصوير فيلمه الجديد "عمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان محمد لطفي، في كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عمهم" الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام.

ونشر لطفي، صورة له من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صديقي وأخي الأصغر توتا السبكي، وحبيبي العسل كله، وعشرة العمر طارق الشورى .. من كواليس عمهم".

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين محمد إمام، والمخرج حسين المنباوي بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018.

فيلم "عمهم" بطولة محمد عادل إمام، سيد رجب، هدى المفتي، آيتن عامر، ومحمد لطفي ، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، مع النجوم: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.