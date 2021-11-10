رنا السحيمي تشارك في فيلم "مربع برمودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهت الفنانة الشابة رنا السحيمي من تصوير دورها في فيلم "مربع برمودة" بطولة عمرو عبدالجليل ومصطفى خاطر.

وانتهى فريق عمل الفيلم من تصوير جميع مشاهده، بعد أن تم تصوير هذه المشاهد في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة.

من جانبه اقترب المخرج طارق رفعت من الانتهاء من عمليات المونتاج تمهيداً للانتهاء من جميع مراحل الفيلم المختلفة استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

أحداث الفيلم تدور في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الأحداث الكوميدية.

كما كشف المنتج عاطف كامل عن الصور الأولى من العمل، مشيراً إلى أن اسم الفيلم "مربع برمودة" و ليس "مربع برمودا"، مؤكداً أن المقصود بكلمة "برمودة" هو الشهر القبطي المعروف

فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج "ذا جيت ميديا جروب" لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك، وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.