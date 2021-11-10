القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم "القاهرة عمارة الروح والعقل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

بدأ المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز في تصوير الفيلم التسجيلي "القاهرة عمارة الروح والعقل" للمخرج لؤي جلال وسيناريو وليد الخولي.

وقال الأستاذ مجدي الشحري مدير عام الإنتاج إن الفيلم يتضمن التصوير في الأماكن الأثرية في منطقة القاهرة الفاطمية منها الأزهر الشريف ومسجد عمرو بن العاص ومسجد بن قلاوون ومسجد السلطان حسن وجامع أحمد بن طولون ومسجد الرفاعي.

جدير بالذكر أن الفيلم يتم تصويره في إطار المشاركة بالإحتفالية المزمع إقامتها "للإحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي" و التي ستقام على هامش أعمال الدورة ال ١٤ للمؤتمر العام للإيسيسكو والتي ستعقد في الفترة من ٦ إلى ٩ ديسمبر القادم بإستضافة جمهورية مصر العربية.

ويتكون فريق عمل الفيلم من مدير التصوير مينا مرزوق ومارمينا شلبي ومساعد إخراج محمد العربي وشاهندة محمد علي وإسلام أحمد علي، ومدير إنتاج آية مختار وعاصم سعيد ومهندس صوت بسام فرحات ورامي حسين ومدير فني هبه محمد علي واوبريتور طارق نظير ، وفنيو كاميرا علاء أبو المكارم وهشام عبدالحميد وإسكندر عزيز، وأعمال إدارية أحمد رفاعي.

يذكر أن الفيلم مازال يجرى تصويره حاليآ فى عدة مواقع مختلفة.