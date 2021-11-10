زوج منة عرفة يُعلق على عودتهما: "لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة، على خبر عودته لزوجته بعد انفصالهما عن بعضهما خلال الأيام الماضية.

وكتب "المهدي" عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. دائما ثقتي في ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد اتمنى الخير لينا.. ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف".

وكانت الفنانة منة عرفة، أعلنت عودتها لزوجها محمود المهدي، بعد انفصالهما عن بعضهما خلال الأيام الماضية، عبر ستوري حسابها على "فيسبوك، وعلقت: "من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت.. الطلاق يهتز له عرش الرحمن ، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبالكم نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها"..لمتابعة الخبر (اضغط هنا)

الفنانة الشابة منة عرفة، كانت أعلنت انفصالها عن زوجها محمود المهدي،خلال أيام، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع".

وكان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، كتب عبر"ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة منة عرفة، أعلنت عقد قرانها على محمود المهدي، في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، في يونيو الماضي.